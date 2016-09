× Erweitern FOTO: GÜNTHER GUMHOLD / PIXELIO.DE Revolver XXL

Revolver in der XXL-Edition ist der Auftakt für das heiße SEXY ANNIVERSARY WKND. Wer also heute schon anfangen will zu feiern, der muss ins Heinz Gaul kommen. An den Plattentellern stehen Alexio, Rony Golding und Alejandro Alvarez und bringen tanzbarste Klänge an Trommelfell. Dazu warten eine Revolver Light- und Lasershow, Playzone, Outdoor Area XL und vieles mehr!

30.9., Revolver XXL, Heinz Gaul, Vogelsanger Str. 197, Köln, 23 Uhr