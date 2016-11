× Erweitern FOTO: Tim Reckmann / pixelio.de Poptastic

Poptastic is back! Nach der Herbstpause geht Poptastic nun immer am 3. Samstag des Monats an den Start. Also neuer Tag, neue Hits, alte Kicks: Süßes in rauen Mengen, Konfettikanonen in handlichem Format, eine bassstarke Pimmeldisco, die immer noch komplizierteste Happy Hour der Stadt* und ein verdammt frenetisches Publikum. So muss das sein! •nj

19.11., Poptastic #126 - Pop Is Back, Venue - WEEKENDCLUBCOLOGNE, Hohe Str. 14, Köln, 23 Uhr