Nach der grandiosen Reunion das Gayhappenings am Ostersonntag 2017 in der Königsburg in Krefeld, findet am Pfingstsonntag das nächste Spektakel statt. Die einmalige Location verspricht auch an diesem Wochenende eine Partynacht der Superlative. Die Musik kommt heute einmal mehr u.a. von DJ Helmy und die Partystimmung bei so einer Location ganz von alleine! *nj

4.6., Gayhappening Pfingstspektakel, Königsburg Krefeld, Königstr. 8, 22 Uhr