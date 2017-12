× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain Wunderkerzen

Silvester und noch nichts geplant? Kein Problem, My Secret Garden öffnet seine Türen im Degree Club am Alter Markt und lädt zum fröhlichen Rutschen ins neue Jahr ein. Hier gibt es nämlich Indietronics, 80er, Pop und Wave mit den DJs Action!Mike und Reptile. Dann also bis 2018 und viel Spaß! *nj

31.12., My Secret Garden, Degree Club, Alter Markt 36, Köln, 23 Uhr