Auch My Secret Garden kommt dieses Jahr mit einem Silvesterspecial um die Ecke. Im Kunsthaus Rhenania gibt es dazu heute Indie, Elektropop und 80er von den DJs Action!Mike und Reptile auf die Ohren. Wer also jenseits von Pop und Charts aus 2016 nach 2017 starten will, ist hier genau richtig. Guten Rutsch! •nj

31.12., My Secret Garden - Silvesterspecial 2016, Kunsthaus Rhenania, Bayenstr. 28, Köln, 23 Uhr