Seit 1991 versammelt die „Mutter aller Raves“ jedes Jahr bis zu 20.000 Raver und Fans elektronischer Tanzmusik in der Westfalenhalle in Dortmund. Jedes Jahr lässt einen das Line-up mit der Zunge schnalzen – so auch dieses Mal. Mit dabei sind: Sven Väth, Adam Beyer, Ferry Corsten, Chris Liebig, Lexy & K-Paul und viele mehr. Das darf man sich nicht entgehen lassen! *nj

30.4., MAYDAY, Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, Dortmund, 19 Uhr