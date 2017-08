× Erweitern Mandanzz

Nur für dich (okay, vielleicht auch für die anderen) öffnet das Stahlwerk heute seine Pforten zur Mandanzz-Ausgabe Nummer 357. Auf zwei Floors mit hoffentlich geöffneter Pool-Area geht die Post ab. Charts, Dance und Classics von Resident DJ Felix Jackson und Kevin Neon erklingen in der Halle. Im Club gibt es Techno und Tech House von Jesko und Kevin Arnold. So geht Feiern! *nj

12.8., Mandanzz #357- Nur Für Dich, Stahlwerk, Ronsdorfer Str. 134, Düsseldorf, 23 Uhr