Unter dem Motto #MACHDICHTANZKLAR lädt der Sportclub Janus zur beliebten CSD-Sause in die historische Wolkenburg ein. Für starke Beats und heiße Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen @helmut, DJ Bemmbix und die Amsterdamerin DJ BoMonde auf 3 Dancefloors. Die Lounge-Terrasse und der große Innenhof laden zur Abkühlung in schönster Atmosphäre ein. *nj

7.7., SC Janus Party, Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59, Köln, 21 Uhr