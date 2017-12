× Erweitern BACKSTAGE DIARIES

Für die letzte BD in 2017 wird nochmal tief in die Berliner DJ-Kiste gegriffen. Und so ist einer am Start, der den Sound der Szene der Hauptstadt immer wieder nach Köln bringt: Exildiscount. An seiner Seite geht Electronica-Nachwuchstalent Alalkih an den Start. Poppiger mit Indie und Disco sind dazu Alex Reitinger & Trust.The.Girl unterwegs. Wie immer swingt Von Fröhling im SwingCafé. Toll! *nj

9.12., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr