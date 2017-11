× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain HOMORIENTAL

Die homorientalische Party für Gays, Lesbians, Drags & Friends in Köln geht heute mal wieder im Venue an den Start. An den Plattentellern oder ähnlichen Musikabspielgeräten werkelt heute DJ Kanun Yildirum und bringt die gewohnt tanzbare Mischung aus Turkish Pop, Oriental-House, Blackmusic und vielem mehr auf die Ohren. *nj

28.11., HomOriental, Venue, Hohe Str. 14, Köln, 23 Uhr