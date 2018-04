× Erweitern Hintergrundrauschen

Direkt aus dem famosen Tresor in Berlin kommt heute DJ HGR (Hintergrundrauschen) in die unheiligen Hallen des Artheaters, um an der Seite von „The Electric Taste“ elektronisch Klänge mit 120 BPM zu verteilen. In der IndieDisco sind Alex Reitinger und Marsmädchen die Schallplattenunterhalter der Nacht. Wer poppen will, geht ins PoppCafé mit Kivi Hank. *nj

14.4., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr