Ein echtes Comeback! 1987, also vor 30 Jahren, startete das erste Gay Happening auf der Königsburg. Heute ist sie wieder zurück und geht gleich mit 4 Dance House und Pop Areas an den Start, inklusive den legendären Katakomben. Als DJs sind u.a. Karl Kay und Alejandro Alvarez mit dabei. Es verspricht also ein großartiger Geburtstag und eine geniale Nacht zu werden. Viel Spaß! *nj

16.4., Gay Happening, Königsburg Krefeld, Königstr. 8, Krefeld, 22 Uhr