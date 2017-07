× Erweitern Pink Monday

Am Pink Monday gehört die Rheinwiesenkirmes in Düsseldorf wieder den Schwulen und Lesben. Dazu geht ab 17 Uhr DJ Helmut in der Schwarzwald Christel an den Start und es heißt Disco Total mit Disco Gay Classics der 70er & 80er Jahre von DJ Helmy. Live on Stage: Wanda Kay. Günstiger wird es nicht: Der Eintritt ist frei! *nj

17.7., Gay Happening Presents Pink Monday, Schwarzwald Christel, Rheinkirmes, Kaiser-Wilhelm-Ring, Düsseldorf, 17 Uhr