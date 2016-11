× Erweitern FOTO: Marco Barnebeck / pixelio.de

Der Elfte im Elften steht vor der Tür - und wo kann man besser Karneval feiern, als in der Schaafenstraße. Mumu, Iron, ExCorner, Maxbar, Ruhrpott, Hennes Terrasse und Exile werden wieder am Morgen bis weit in den nächsten Morgen den geilsten Karneval der Welt feiern. Der Eintritt in die Bars und die Hennes Terrasse kostet nur 5,- Euro - für alle zusammen! •nj

11.11., Elfter Elfter in der Schaafenstraße, Schaafenstr., Köln, 8 Uhr