DAS ELEKTRONISCHE FAMILIENFEST

Sage und schreibe 40 Floors, rund 400 DJs und über 50.000 Besucher - Zahlen der Superlative, die es nur hier gibt: Bei der Ruhr-in-Love. Am 01. Juli findet sich die elektronische Musikfamilie wie jedes Jahr im OlgaPark Oberhausen ein, um von 12 bis 22 Uhr zu allen Spielarten elektronischer Musik zu feiern. Die 40 kreativen Floors werden von den „Machern“ der Szene präsentiert: Labels, Clubs, Radiosender, uvm. Dazu gibt es natürlich wieder die große Mixery-Stage. Neben international bekannten Stars, wie den Ostblockschlampen, Klaudia Gawlas, Lexy & K-Paul, Tocadisco und Moksi sind auch viele Residents und jede Menge Newcomer dabei. Aber damit nicht genug! Nach 22 Uhr geht die familiäre Feierei in ganz NRW weiter. Über 20 Afterpartys sind am Start, von Aachen bis Wattenscheid - Wow! *nj

