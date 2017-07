× Erweitern FOTO: Tobias Zeller / pixelio.de Blue Lounge

Final Secret ist das legendäre CSD MIXED Highlight der Blue Lounge am Sonntag. Hier steht heute das sagenhafte DJ-Doppel Thunderpussy und Blues an den Musikabspielgeräten und bringt Knaller-House, Beauty-Black und grenzenlos alles, was der Partymeute den letzten Rest gibt, auf die Ohren. So muss ein CSD-Sonntag enden! *nj

9.7., CSD Final Secret, Blue Lounge, Mathiasstr. 4-6, Köln, 20 Uhr