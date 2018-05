× Erweitern Cin Cin

Gute Neuigkeiten für Bonn. Mit Cin Cin geht in der N8Lounge eine neue Party an den Start. Die Macher der „Genießt es, wer weiß, wann wieder was gibt“ und „Disco Bohéme“ tun sich hier einfach mal zusammen und bringen auf 2 Floors eine Mischung aus Pommes, Pop und Techno aufs Tanzparkett. Für alle, die lieben wollen, wie sie wollen. Und leben, wie es kommt. Und ahnen, worum es geht. *nj

20.5., Cin Cin, N8Lounge, Franzstr. 41, Bonn, 23 Uhr