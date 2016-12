Heute steht die celebrate! ganz im Zeichen des Welt-AIDS-Tages, auch wenn dieser bereits am 1. Dezember stattfand. Für jeden Gast, der heute Abend zur celebrate! kommt, wird das Team der celebrate! 1 Euro spenden. Auch die DJs legen kostenlos auf und spenden ihre Gage. In den letzten 7 Jahren konnten so insgesamt schon 6.300 Euro an die Aidshilfe Köln übergeben werden. Tolle Sache! •nj

7.12., celebrate! - Red Ribbon Special, Loom Club, Hohenzollernring 92, Köln, 22 Uhr