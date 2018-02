× Erweitern FOTO: VAULT EVENTS Carneball Bizarre

Am Karnevalssonntag öffnen sich die Pforten des BOOTSHAUS zum unangefochten schrillsten Event der fünften Jahreszeit in Kölle. Der KitKatClub lädt zur seiner närrischen Interpretation „CARNEBALL BIZARRE“. Es gilt natürlich der "Sexual Fantasy Dresscode“, Straßenklamotten sind also unerwünscht! Das sollte heute aber kein Problem sein, oder? *nj

11.2., Kitkatclub – Carneball Bizarre, Bootshaus, Auenweg 173, Köln, 22 Uhr