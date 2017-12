× Erweitern FOTO: Geribody Gravity

Die Gravity macht heute blau! Mit einer Blue Edition im spektakulären Club Degree am Alter Markt hebt die beliebte Feiersause heute in die Nacht ab. Dem Motto „Clubbing for the gay and the open minded“ folgend, sind alle bewegungsaffinen Menschen eingeladen, zur Musik von den DJs Mike Jayy, Card Mercier und Jon Doe fröhlich bis in den Morgen zu tanzen. *nj

16.12., Gravity - Blue Edition, Club Degree, Alter Markt 36, Köln, 23 Uhr