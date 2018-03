× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain Mischpult

Am Ostersonntag gibt es ordentlich was zu feiern - kein Aprilscherz! Die Beatz&Boyz hat richtig dicke Eier am Start und bringt auf 2 Floors tanzbarste Musik auf die Ohren. Oben auf dem Mainfloor sind DJ Berry E. und Miss Delicious mit Dance & Elektro zugange, im Untergeschoss hat Da Wood Entmt Blackmusik in der Plattenkiste. Gute Sache! *nj

1.4., Beatz&Boyz – No. 46, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr