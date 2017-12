× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain DJ-Mixer

So manches Geschenk wird erst am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgepackt! Die Beatz&Boyz machen daher heute mit Ausgabe 42 die Weihnachtszeit zur Feierzeit. Auf dem Mainfloor bescheren DjCK und DJ ILL-C das feinste an Dance und Electro, während DJ PAZ auf dem Secondfloor Black Music rieseln lässt. Frohes Fest! *nj

26.12., Beatz&Boyz – No. 42, Club Bahnhof Ehrenfeld, Bartholomäus-Schink-Str. 67, Köln, 23 Uhr