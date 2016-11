BEARDROP, die größte schwule Party Frankreichs feiert am 26.11.2016 ab 23 Uhr ihre Deutschlandpremiere im Kölner Club Domhof. Für die Musik sorgen die Beardrop-Resident DJ´s Manue G und Ricardo Osoloco, unterstützt von Mike Jayy. Im Anschluss an die Premiere gibt es ab 6:00 Uhr eine After-Hour im Club Privé am Hohenzollernring 92 mit den DJs Tim Benjamin, Card Mercier und Jon Doe. •nj

26.11.,Beardrop, Club Domhof, Hohenzollernbrück 11, Köln, 23 Uhr