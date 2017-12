× Erweitern FOTO: SEBASTIAN LUTY Bang!

Bevor an Silvester die Korken knallen bang!t es heute noch ein letztes Mal im Druckluft in Oberhausen. Folgende Floors laden heute zum Tanzen und Verweilen ein: Indie(tronic) Vs. Popkultur, Techno, Funk/Soul, (Nu)Disco – hier kommt jeder auf seine Kosten. Die Türen öffnen sich um 22 Uhr und die DJs legen ab 23 Uhr los (auf). *nj

16.12., bang!, Druckluft, Am Förderturm 27, Oberhausen, 22 Uhr