Was wäre Oberhausen ohne das Druckluft? Und was wäre das Druckluft ohne bang!? Langweiliger wahrscheinlich! Gut also, dass heute Ausgabe 258 der bang! zelebriert wird. Die Tanzbereiche des Tages sind in Indie(tronic) vs. Popkultur, Techno, Punk/Indie-Rock bzw. Funk/Soul unterteilt. Da dürfte jede tanzwütige Seele ihr Glück finden, oder nicht? *nj

21.4., bang!, Druckluft, Am Förderturm 27, Oberhausen, 22 Uhr