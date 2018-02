× Erweitern Bad Decisions

Endlich, endlich, endlich wieder eine regelmäßige Mittwochsparty. Nach dem Start Ende Dezember ist die Bad Decisions weiterhin jeden Mittwoch the place to be für alle feierfreudigen Ausgehmenschen. Heute gibt's einen Karneval-WarmUp mit den DJs Tunar und Sascha Sunrise. Auch toll: Schlappe 5 Euro Eintritt und sogar nur 3 Euro für Schüler und Studenten vor 24 Uhr. Hin! *nj

7.2., Bad Decisions Karneval-WarmUp, Tomorrows, Hohenzollernring 92, Köln, 23 Uhr