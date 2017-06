× Erweitern Backstage Diaries

Achtung! Im Juni geht die BACKSTAGE DiARiES in die Sommerpause. Letzte Chance also vor August das Artheater mit Gleichgesinnten zu zerfeiern! Entweder mit Techno bis House von Alejandro Alvarez und Helga P. oder IndiePop bis Disco von Alex Reitinger und Pol. Natürlich auch mit Von Fröhling im Swing Café. Heute also unbedingt mitfeiern, um die Pause halbwegs gut zu überstehen! *nj

10.6., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr