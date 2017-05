× Erweitern Backstage DiARiES

Im Mai steht die BACKSTAGE DiARiES ganz im Zeichen des Diven! Direkt aus dem Make-up-Himmel kommen heute Marcella Rockefeller, Laila Liçious und natürlich Frl. Strich in ARTheater bzw. ins DragCafé. Auf 2 Dancefloors gibt es dazu alles Geile zwischen Indie und Techno, von The Electric Taste, Von Fröhling und Alex Reitinger & Marsmädchen. Also: frei fühlen und heftigst feiern!

13.5., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr