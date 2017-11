× Erweitern Phil Fuldner

Yeah, die Amitabha ist wieder da! Das Comeback des Jahres? Vielleicht. So oder so geht es zur ersten Ausgabe im Club 102 in Neuss direkt zur Sache. Kein geringerer als Phil Fuldner (The Final) gibt sich die Ehre und wird mit DJ Savi und Marvin S. den Mainfloor bespielen. Im Club in der 1. Etage gehen außerdem Addicted und Felix Jackson an den Start. Willkommen zurück! *nj

25.11., Amitabha, Club 102, Bockholtstr. 102-104, Neuss, 23 Uhr