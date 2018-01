× Erweitern Backstage DiARiES

Das geht ja gut los bei den BD im Januar! Gleich zwei namenhafte DJs bespielen den Technokeller. Namentlich sind das Alejandro Alvarez und Arantxa Gallardo. Aber auch auf der IndieDisco-Stage wird es laut! Alex Reitinger und Pol heizen hier ordentlich ein. Wer lieber swingt, tut dies am besten bei Kivi Hank im PoppCafé. Ein famoser Start in die Backstage Diaries 2018 also! *nj

13.1., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr