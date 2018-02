× Erweitern Backstage DiARiES

Lieber spät als nie! Die Backstage feiert heute eine Woche später als gewohnt durch die Nacht im Artheater. Neben der Indiedisco mit Alex Reitinger und Sony Straight und dem Technokeller mit Helga P. und The Electric Taste, gibt es heute zusätzlich das Dragcafe, besetzt von Laila Licious. Drags haben an so einem Abend natürlich freien Eintritt! *nj

17.2., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr