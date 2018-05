T-Dance auf dem Rhein

× Erweitern Matrose

„Es kann nicht sein“, so Markus Bonnie, „dass es keine richtig geile Party mehr gibt, die einen breiteren Kreis anspricht.“ Daher entspricht das musikalische Konzept dem T-Dance-Gedanken und startet traditionsgemäß zum späten Nachmittag. Das warmgelbe Licht des Sonnenuntergangs an Bord des Schiffes schafft eine „geniale Basis für ein buntes Partytreiben“ so Markus weiter.

Stefan Blatzheim unterstreicht, dass es ihnen wichtig war, mit dem Schiff auch in See zu stechen. Damit kommt man dem Vorbild der gemischten Partys an Bord der MS Rheinenergie nach – allerdings „Men only“. Laut den weiteren Veranstaltern André Schulze Isfort und René Klöver spielen weder das Alter noch das Outfit die entscheidende Rolle, sondern vielmehr der Spaß an House und Technosound bis hin zum stim- mungsvollen Schlagermix. Dafür wurde der bekannte DJ Tom Merkens aus Aachen gewonnen und als weiteres Highlight die Livemusiker Karim (Sax) und Maddin (Violine). Auch wenn es keinen Dresscode gibt, so freut man sich auf möglichst viele Matrosen, passend zum Motto „I just wanna fucking Dance“!

Tickets gibt es bei nur bei Köln Ticket (keine Abendkasse!) für die Abfahrt am 27. Mai um 15.30 Uhr (Boarding ab 14.00 Uhr).