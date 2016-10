× Erweitern 7 Jahre celebrate!

Schon ersten Mittwoch im Oktober 2009 strahlt die celebrate! Woche für Woche am Kölner Partyhimmel und zieht Gäste aus ganz Nordhein-Westfalen in den LOOM Club. Zum 7. Geburtstag der celebrate! konnte Part of the Art mit einem Live Auftritt gewonnen werden. Der beliebte Mix aus Dance Classics, Mainstream, Charts, Pop & House wird in dieser Nacht von den celebrate! Resident DJs Sean Baker und Olga O geboten.

5.10., celebrate!, Loom Club, Hohenzollernring 92, Köln, 22 Uhr