Nachgefragt beim Hospizdienst Tauwerk e. V.

WAS GENAU IST TAUWERK?

TAUWERK ist der Name unseres ambulanten Hospizdienstes. Das TAU, ein griechischer Buchstabe, wurde von Franz von Assisi als Zeichen benutzt, um Menschen Segen und Heil zu wünschen. Es ist sozusagen das „franziskanische Markenzeichen“. Im Hospizdienst TAUWERK e. V. haben sich Menschen zusammengeschlossen, denen es ein Anliegen ist, schwer kranke und sterbende Menschen mit Aids im Sinne der Hospizidee zu unterstützen und zu begleiten. Das heißt konkret: Wir besuchen schwer kranke und sterbende Menschen mit Aids sowie die ihnen nahe Stehenden und machen Gesprächsangebote in der jeweiligen Lebenssituation. TAUWERK hat damit also nicht nur die erkrankten Menschen, sondern immer auch deren soziales Umfeld mit im Blick. Gerade sie brauchen oft Informationen, ein offenes Ohr oder tatkräftige Unterstützung, weil sie im Zusammenhang mit der Betreuung eines Menschen in der letzten Lebensphase vor viele Fragen gestellt sind.

WIE ARBEITEN SIE?

TAUWERK ist ein Team aus zwei professionellen Fachkräften aus dem Bereich Krankenpflege und Psychologie, die hauptamtlich arbeiten, und inzwischen 35 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich in einem Hospizhelferkurs auf diese Aufgabe vorbereitet haben. Die Begleitung ist für die Betroffenen und deren Angehörigen vollkommen unentgeltlich. Dies bedeutet, dass die Menschen, die wir begleiten, keinerlei finanzielle Belastung durch die hospizliche Unterstützung zu erwarten haben und auch keiner Spendenerwartung ausgesetzt sind!

SIE KOMMEN MIT SEHR UNTERSCHIEDLICHEN MENSCHEN ZUSAMMEN, DEREN IDENTITÄT BEZIEHUNGSWEISE DEREN LEBEN NICHT IMMER DER LEHRE DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE ENTSPRICHT.

Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist und von ihm geliebt wird. Ich freue mich an der Vielfalt und gleichzeitig Einmaligkeit der Menschen, denen ich begegnen darf.

•Interview: Br. Franziskus Aaron RGSM

Rogate-Kloster Sankt Michael zu Berlin, An der Apostelkirche 1, BruderFranziskus@Rogatekloster.de, Rogatekloster.de, Twitter.com/RogateKloster, Facebook.com/RogateKloster