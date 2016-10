Mr. Gay Germany in Köln überfallen

Köln bekommt die Sicherheitslage am Hauptbahnhof offenbar immer noch nicht in den Griff. Am ersten Oktoberwochenende wurden gleich zwei Gäste der Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Mr. Gay Germany Wahl überfallen.

Wie die Veranstalter mitteilten, sei in der Nacht zum Sonntag Kandidat Holger aus Herne von einer Gruppe Männern umzingelt worden, die ihm Tasche und Wertsachen stahlen. Nur 30 Stunden später, am 3. Oktober, erwischte es den amtierenden Mr. Gay Germany Tony Eberhardt. Auf dem Weg zum Flughafen sei ihm am helllichten Tag im Hauptbahnhof der Geldbeutel von zwei Männern gewaltsam entrissen worden. Bargeld, EC-Karte und Ausweise seien dabei entwendet worden.