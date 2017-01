LULU.FM EXPANDIERT

lulu.fm, das Radio für die Gay-Community, sendet ab 1. Februar 2017 auch im Rhein- Main-Gebiet über Digitalradio DAB+. Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk hatte lulu.fm am 12. Dezember 2016 die Lizenz für die letzten noch verfügbaren DAB+ Kapazitäten in dem begehrten großen Sendegebiet erteilt.

Die Radiostation sendet seit Oktober 2016 bereits in den Metropolen Berlin/Brandenburg und Hamburg über Digitalradio DAB+. Mit der Aufschaltung in der Rhein-Main-Metropole erreicht lulu.fm mehr als 12 Mio. Einwohner Deutschlands über Digitalradio DAB+ und ist in fünf Landeshauptstädten über die Antenne zu empfangen.

„Es ist uns besonders im Bundestagswahljahr 2017 sehr wichtig, ein Sprachrohr mit Reichweite für die bundesweite LSBTI*-Community zu sein“, so Geschäftsführer Frank Weiler. Nicht nur die Hörerreichweite wird ab Februar erweitert, sondern auch das Programm von lulu.fm. Im Anfang Januar neu bezogenen lulu.fm Loft in Köln-Nippes werden die wichtigsten Infos des Tages aus der schwul- lesbischen Szene, Interviews mit Gästen, neue Musik und viele Interaktionen mit Hörern erstellt werden.

Auch wenn die medienrechtliche Situation für private Radiosender in Köln und generell in NRW derzeit eher schwierig ist, geht lulu.fm dennoch davon aus, ab dem Frühjahr auch in Köln über Digitalradio senden zu können.