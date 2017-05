× Erweitern Foto: Siegfried Bellach / pixelio.de Köln Altstadt

Wer wissbegierig spannende Infos über die lange Geschichte der Szene in Köln aufsaugen will, der kommt um die Stadtführung „Warme Meilen“ nicht herum. Im Mai steht endlich wieder ein Termin an. Treffpunkt ist der Brunnen am Waidmarkt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kostenpunkt: Schmale 9 Euro, ermäßigt sogar nur 7 Euro. Top!

7.5., Stadtführung „Warme Meilen“, Brunnen am Waidmarkt, Köln, 14 Uhr