Wo Puppen aus Wachs an Seilen hängen, ein Satellit mit viel Ding-A-Dong über Waterloo schwebt, wo Lieder Brücken sind und Euphorische Tänze auch Ein bisschen Frieden bedeuten, da beginnt Mayo Velvos musikalischer Streifzug durch beinah 60 Jahre Eurovisions-Geschichte. Mit Thomas Möller am Klavier, reduziert das eingespielte Team so manchen Eurovisions-Pomp auf‘s Wesentliche: Drama, Kitsch und Melodie.

4.5., Velvo sings Eurovision, Takelgarn Theater, Philip-Reis-Str. 10, Düsseldorf, 20 Uhr