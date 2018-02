„Trude Herr, oder: Es ist besser, ...

... in der Sahara zu verdursten, als in Köln-Lindenthal zu sitzen und auf die Rente zu warten." Was für ein Titel! Unser Theatertipp!

× Erweitern Foto: Meyer

Auch über 25 Jahre nach ihrem Tod löst der Name Trude Herr in Köln noch immer gleichermaßen leuchtende Augen wie Naserümpfen aus. Für manche ist sie Reformatorin des Volkstheaters und selbst vor Wüstentouren nicht zurückschreckende Entdeckerin, für andere die Chef-Ulknudel des Wirtschaftswunderfilms mit Hang zum Ordinären. Ihr selbstbewusster Umgang mit ihrem Ruhm, ihrer Führungsposition am „Theater im Vringsveedel“ und ihren körperlichen Dimensionen machen Sie zu einer einzigartigen Figur der Kölner Nachkriegsgeschichte – Trude Herr, eine rheinisch-bodenständige femme fatale. Höchste Zeit also, Lebenswerk und Wirkung dieser kölschen Outlaw-Figur einmal genauer unter die Lupe zu nehmen!

Kommende Termine:

Mittwoch, 28. Februar 2018, 20 Uhr

Donnerstag, 1. März 2018, 20 Uhr

Samstag, 24. März 2018, 20 Uhr

Sonntag, 25. März 2018, 18 Uhr

Montag, 26. März 2018, 20 Uhr

Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Straße 24 – 26, Köln, www.theater-im-bauturm.de