Am 18. August 2017 feiert das Plattenlabel Grand Hotel van Cleef seinen 15. Geburtstag mit einem großen Open Air Konzert in Hamburg. Bevor Kettcar und Thees Uhlmann & Band dort spielen werden, wollen beide Bands eine Aufwärmrunde drehen. Deshalb veranstalten sie zwei exklusive Warm-up-Shows in Clubs, die ihnen am Herzen liegen und spielen mit Special Guest am 16.8. im zakk, und einen Tag später im Substage in Karlsruhe. *nj

16.8., Thees Uhlmann & Band + Kettcar, zakk, Düsseldorf, Fichtenstr. 40, Düsseldorf, 20 Uhr