Tanzgala Zeitsprünge

× Erweitern Tanzgala Daniel Camargo

Die erste Tanzsaison im Staatenhaus – mit seinen verschiedenen Räumen, die ganz neue Möglichkeiten und atmosphärische Besonderheiten aufweisen – stellt sich als ein spannender und lustvoller Aufbruch in eine neue Kölner Tanz-Ära dar. Herausragende Solisten aus unterschiedlichen Kompanien wie dem »Stuttgarter Ballett«, dem »Staatsballett Berlin«, »Het Nationale Ballet Amsterdam«, »Les Ballets de Monte-Carlo« oder der »São Paulo Companhia de Dança« werden mit ausgewählten Pas de Deux und Soli ihr Können präsentieren. Der Schwerpunkt an diesem Abend liegt auf den Persönlichkeiten, der Virtuosität und Ausstrahlung der Tänzerinnen und Tänzer.

Die Klassik ist zum Beispiel mit dem Grand Pas de Deux aus »Don Quixote« von Marius Petipa vertreten, einem auf Miguel de Cervantes' Roman basierenden Handlungsballett, das im Jahr 1869 am Bolschoi Theater in Moskau uraufgeführt wurde. Mit dem jungen brasilianischen Tanzstar Daniel Camargo agiert einer der herausragendsten gegenwärtigen Interpreten des Basil, der männlichen Hauptfigur im »Don Quixote«.

Eine Hommage an die Neoklassik ist der Pas de Deux aus dem »Jeunehomme Klavierkonzert« in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart in der Choreografie von Uwe Scholz. Die außerordentliche Musikalität, die allen seinen Choreografien eigen ist, prägt in besonderem Maße seine Deutung des langen Andantino aus diesem Mozart-Konzert. Mit den beiden ersten Solisten des Staatsballetts Berlin, Mikhail Kaniskin und Elisa Carillo Cabrera, werden zwei Scholz-Interpreten zu sehen sein.

19. Mai um 19.30 Uhr im Staatenhaus