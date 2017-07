× 1 von 3 Erweitern GOP 1 × 2 von 3 Erweitern GOP 2 × 3 von 3 Erweitern GOP 3 Prev Next

In den vergangenen 25 Jahren gab es immer wieder Künstler auf den GOP-Bühnen zu sehen, für die jeder - ganz gleich ob Publikum, Regisseur oder Kollege - restlos entflammte. Die erste Garde des Entertainments, Blockbuster, schräge Vögel, Exoten, Alphatiere, Lieblinge. Künstler, die inspirieren, überraschen, brillant unterhalten und ans Herz wachsen. Für „Simply the best“ hat das GOP diese Crème de la Crème zusammen mit den überraschendsten und atemberaubendsten Newcomer-Stars des Varieté, eingeladen! Das Ganze wird präsentiert von den Publikumslieblingen aus der Sparte „Comedy, Spaß und Blödelei“: La Signora Carmela de Feo und Sascha Korf, die sich im GOP Varieté-Theater Essen die Spielzeit teilen. Charmant, verrückt und zum Brüllen komisch!

La Signora moderiert vom 20. Juli bis 6. August. Sascha Korf führt vom 9. August bis 10. September durchs Programm. „Simply the best“ verspricht einen besonders schönen Sommer mit diesen brillanten Alleskönnern. Mit dabei sind die „Just Two Men“. Die Performance von Artem Lyubanevych und Oleg Shakirov ist jedoch alles andere als unscheinbar. Die beiden ukrainischen Superkerle zeigen an artistischen Bändern in luftiger Höhe Tricks, die man nach normalem Ermessen für ausgeschlossen halten würde. Aber was ist schon normal - fragten sich die beiden Hochkaräter vor acht Jahren, als sie ihrer Karriere im Profi-Sport eine Karriere in der Artistik folgen ließen. „Wir hatten noch so viel Kraft und wollten einfach etwas Neues wagen“, begründet Artem den Schritt, über den sich heute Zuschauer in aller Welt freuen.

