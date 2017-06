Schwule Chöre beim Nordakkord

× Erweitern Foto: Christoph Pforr Nordakkord2

Es ist eine Premiere für Köln und trägt Musik schon im Namen: Nordakkord2017, das schwul-lesbische Chorfestival des Nordens, das vom 22.-25.06.2017 in Köln stattfinden wird. Nach der fulminanten Premiere in Münster (2011) und den nicht minder funkelnden Fortsetzungen in Hamburg (2013) und Leipzig (2015) kommen unter dem Namen „Nordakkord“ 17 Chöre mit insgesamt etwa 400 Sängerinnen und Sängern in die Domstadt. Es ist das erste große schwul-lesbische Chorfestival in Köln.

Chef-Organisator Stefan Thanheiser sagt: „Nordakkord 2017 bringt an drei Abenden die ganze Vielfalt der LGBTI*-Klangwelten in die ehrwürdigen Sartory-Säle. Von Klassik über Musical und Schlager bis Pop geht es quer durch die Musikgeschichte. Glitzer und Glamour finden auf der Bühne ebenso einen Platz wie eher besinnliche oder ernstere Töne. Ein Programm, so vielfältig wie das Leben von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen eben ist.“

Als Schirmherrin unterstützt die frühere NRW-Landtagspräsidentin Regina van Dinther MdL, die heute dem Chorverband Nordrhein-Westfalen vorsteht, das Nordakkord-Festival. Die Chefin von rund 3.000 NRW-Chören erklärt: „Das Leben ist ja immer politisch, aber die Kultur und vor allem der Gesang können wunderbar Brücken bauen und Botschaften vermitteln. „Nordakkord 2017“ in Köln baut diese Brücken zwischen Chören und in die Chorlandschaft Nordrhein-Westfalens. Dieses Ziel unterstütze ich sehr gerne.“

Gastgeber des viertägigen Chorfestivals sind die 40 Sänger des schwulen Chors „Die Zauberflöten“. Sie gehören seit 1995 zum schwul-lesbischen Leben Kölns. Ihre musikalischen Shows unter der Leitung von Carsten Wüster überzeugen durch präzisen Chorklang und überraschende Choreografien ebenso wie durch Humor und Herz. Umrahmt wird das Festival von kleinen und großen Aktionen überall in Köln und einer rauschenden Abschlussparty.