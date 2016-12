Strumpfhosen-Hunks

Woran denken wir eigentlich, wenn wir das Wort Ballet hören? Zu erst mal an Natalie Portman, und dann an alles möglichste, nur nicht an handverlesene Songs aus den internationalen Charts, atemberaubende Choreografien, großartige Videoprojektionen und sexy Kerle: „Rock the Ballet“ hat nichts, absolut gar nichts mit Schwanensee und den anderen Schläppchen-Tänzen gemeinsam, von denen Oma Hilde immer so schwärmt.

Den Unterschied macht hier nicht nur die langweilige Prinzessin, die einfach mal großzügig ausgespart, und durch die agilsten Testosteron-Keulen ersetzt wird. Außerdem bewegen sich die weltklasse Akteure der Show, die übrigens den glorreichen Namen „Bad Boys of Dance“ tragen, nicht zu Altbacken-Gedudel, sondern zu Rock und Pop. Das Bühnenbild ist spartanisch, arbeitet viel mit futuristischer Projektion und lenkt den Fokus dorthin, wo er sein soll: auf die Jungs.

Erfunden wurde die choreografische Megaparty übrigens von Strumpfhosen-Hunk Rasta Thomas und seiner Frau (ja, ja, wir weinen immer noch über die letzte Tatsache im Text!). Seine Company gründete er mit einer Vision: Ballett auf höchstem Niveau mit Hip Hop, modernem Tanz, Kampfsport und Gesellschaftstanz poppen zu lassen. Von dem, was aus so einem sportlichen Gangbang werden kann, kannst Du Dich Anfang des frischen Jahres in Essen überzeugen. Wir können selbst kaum noch still sitzen vor so viel Vorfreude.

14.01., Rock The Ballet – Best Of, Colosseum Theater, Altendorfer Str. 1, Essen, 20 Uhr, www.colosseumtheater.de