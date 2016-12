× Erweitern Rheinstation Cassy Carington

Die RHEINSTATION DINNER SHOW präsentiert auch im Dezember wieder ein kulturell-kulinarisches Highlight: „Weihnachten mit Cassy & Herrn Cosler“. In fünf Showblöcken spielt sich das Duo mit XMAS-Klassikern und eigenen deutschen Titeln in voller Vorfreude warm aufs Weihnachtsfest. Außerdem darf sich das Publikum auf einzigartige Interaktionen und Impro-Momente mit der "Diva next door" freuen. •nj

17.12., Rheinstation Dinner Show, Rheinstation, Karlstr. 7-9, Köln, 20 Uhr