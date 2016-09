Queerer Filmpreis

Im Oktober wird der 1. QueerScope-Debütfilmpreis im Rahmen des 6. Filmfests homochrom in Köln an den schwedisch-amerikanischen Dokumentarfilm "Kiki" verliehen. Damit würdigt QueerScope, ein Zusammenschluss von 13 deutschen LSBTIQ- Filmfestivals, die Leistung der Regisseurin Sara Jordenö in ihrem Langfilmdebüt. Die Kooperation deutscher LSBTIQ-Filmfestivals unter dem Namen QueerScope besteht schon seit Jahrzehnten, ist aber in den letzten Jahren auf aktuell 13 Festivals herangewachsen. Der Debütfilmpreis ist der weltweit erste nationale queere Filmpreis, der von Programmmachern mehrerer Festivals unabhängig von der Auswahl einzelner Festivals verliehen wird. Mit dem neuen Preis, der mit 500€ dotiert ist, soll der Filmnachwuchs gefördert und ermutigt werden, sich mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, transidenten und queeren Themen auseinanderzusetzen. In diesem Jahr findet die Verleihung am 14.10. um 22:00 Uhr im Turistarama in Köln im Rahmen des 6. Filmfests homochrom statt.