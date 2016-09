Joseph Nicéphore Niépce würde nicht schlecht aus den Linsen glotzen, wenn er wüsste, dass die von ihm 1826 erfundene Technik der Fotografie einmal Anlass für ein ganzes Festival sein würde – und das schon zum wiederholten Male. Grund vor Aufregung im Dreieck zu hüpfen.

Foto: Francesco Jodice Photoszene Festival

Mehr als 100 Teilnehmer stellen von August bis September im Großraum Köln ihre fotografischen Werke sowohl in den großen Museen und Austellungshäusern, wie auch in kleineren Galerien und zahlreichen Off-Spaces aus. Beteiligt sind unter anderem das Museum Ludwig, das Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK), die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur und das Römisch-Germanische Museum.

Mehr als ein Viertel der mitwirkenden Künstler haben sich dabei dem Themenkomplex „Innere Sicherheit/The State I Am In“ gewidmet und werden in eigenen Sammelausstellungen zu sehen sein. Das Rahmenprogramm der

Festivaltage wird aber nicht nur mit Vernissagen geschmückt sein, sondern auch Vorträge, Podiumsdiskussionen, Kuratoren- und Künstlerführungen sowie Filmvorstellungen und natürlich die legendäre Photographer’s Night bieten. Das Blitzlicht stellt selbstredend die Festivalparty am 24. September am Ebertplatz dar. Auf der Website findet ihr nicht nur die vollständige Dröhnung aller Veranstaltungen und Orte, sondern auch das virtuelle Hilfsmedium „Handapparat“, das euch – wie ein sexy Bibliothekar – weiterführende Infos zum Thema zu Verfügung stellt.

Ach übrigens: Der Duden empfiehlt schon seit 1901 die Schreibweise „Fotografie“, auch wenn sich diese bis heute nie konsequent durchsetzen konnte und mitunter sogar Wortungeheuer wie „Photografie“ oder „Fotographie“ anzutreffen sind. Letztere in jedem Fall Fabelwesen. Die Gründer des „Photo“szene-Festivals sind entweder große Nostalgiker oder einfach Querdenker. Egal wie – sympathisch sind sie so oder so.

19.08., Kick-Off und Release von L. Fritz No. 3