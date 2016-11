PFOTEN HOCH UND FÄUSTE REIN

× Erweitern Pfoten hoch!

Wo suchen halbe Hähnchen nach ihrer besseren Hälfte, lassen sich Elefanten das Fett absaugen und machen sich schwule Brötchen warme Gedanken? Definitiv nur in Deutschlands erster Puppen-Impro-Show, die in diesem Monat auch im guten, alten NRW gastiert. Dabei stecken die Stand-up-Comedians Martin Reinl und Carsten Haffke die Fäuste nicht nur ganz tief in ihre zotteligen Handpuppen, sondern uns auch an mit so viel Komik, dass sich unsere Bauchmuskeln hinterher das Fitnessstudio sparen können – mindestens eine Woche lang! Gleichzeitig ist die Show „Pfoten hoch!“ auch ein Making-of live vor Publikum. Wo hat man sonst schon mal miterleben dürfen, wie die Muppets und Co eigentlich zum Leben erweckt werden. Und das Supercalifragilisticexpialigetischste: Welche Geschichte die Puppenspieler der Herzen mit ihren gefisteten Kuscheltieren auf die Bühne bringen, bestimmst Du mit, denn absolut alles ist improvisiert und das Publikum Teil des Ganzen. Das können wir Dir also garantieren: Ein nicht jugendfreier Showwagen, gezogen von Wiwaldi, Pitbull Purzel, dem alten Zirkuspferd Horst-Pferdinand und über 60 weitere Puppen aus der bigSmile-Werkstatt. Und wer die Vorstellung in Leverkusen verpasst, bekommt im Advents-Monat die Gelegenheiten, diese nachzuholen – unter anderem in Münster, Köln, Düsseldorf und Bochum. Hoch die Pfoten!

24.11., Pfoten hoch! – Die Puppen-Impro-Show, Scala-Club, Uhlandstraße 9, Leverkusen,

www.scala-leverkusen.de / www.bigsmile.de