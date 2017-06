× Erweitern FOTO: Salzgeber & Co. Medien GmbH Mein wunderbares West-Berlin

Es ist eine faszinierende schwule Zeitreise: in die 1950er und 60er, in denen die West-Berliner zwar noch massiv unter den Einschränkungen und Verfolgungen durch § 175 zu leiden hatten; in die 70er, jene Zeit der bahnbrechenden Emanzipationsbewegungen und gesellschaftlichen Umbrüche; und in die 80er, die geprägt waren von einer Ausdifferenzierung queerer Lebensentwürfe, aber auch den verheerenden Folgen von Aids. *nj

12.6., homochrom: Mein wunderbares West-Berlin, Bambi, Klosterstr. 78, Düsseldorf, 21 Uhr