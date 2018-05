× Erweitern Foto: Veranstalter LisaStansfield

Wer schon so lange im Geschäft ist und immer noch so hochwertige Musik abliefert, der ist eine wahre Künstlerin. Lisa Stansfield brachte die Szene schon seit den 1980ern mit Chart- und Klubhymnen wie „The Real Thing“, „People Hold on“ oder auch „All Around the World“ zum Tanzen. Vor wenigen Jahren glückte das Comeback, ihr Album „Seven“ schoss hoch in die Charts. Und jetzt legt sie hochwertig nach: „Deeper“ überzeugt mit Soul, Pop und House – willkommen zurück! *rä

11.5., Lisa Stansfield live, Capitol Theater, Erkrather Str. 30, Düsseldorf, 20 Uhr